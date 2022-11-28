Власти Беларуси намерены замедлить инфляцию в 2023 году до 7-8%

Денежно-кредитная политика Беларуси в 2023 году будет направлена на замедление инфляции до уровня 7-8% и поддержание финансовой стабильности, говорится в указе №412 от 28 ноября 2023 года.

При этом, средняя широкая денежная масса увеличится на 12-16% в годовом выражении, рублевая денежная база - на 10-12%. Требования банков к экономике (кредиты предприятиям) вырастут на 17-21%.

Ставка рефинансирования предусмотрена на уровне 10-11% годовых.

Курсовая политика будет проводиться в режиме плавающего курса, валютные интервенции будут осуществляться для сглаживания резких колебаний курса.