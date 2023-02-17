Зеленский ответил на условие Лукашенко об участии Беларуси в войне

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC отреагировал на заявление Лукашенко о том, в каком случае белорусские военные вступят в войну против Украины.

"Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший. И война приобретет совсем другой характер", - заявил в четверг Лукашенко.

«Я надеюсь, что [Беларусь] не вступит [в войну]. Но если вступит, мы будем сражаться и мы выживем», - заявил Зеленский.

Если России будет снова позволено использовать Беларусь в качестве плацдарма для атаки, то это станет «огромной ошибкой», добавил Зеленский.