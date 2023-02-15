Последнее обновление: 15.02.2023 18:02

Токаев окончательно аннулировал Елбасы

Закон «О первом президенте Республики Казахстан — Елбасы» утратил силу. Действующий глава республики Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий конституционный закон, сообщает 15 февраля пресс-служба президента Казахстана.

Депутаты парламента отменили закон о первом президенте 13 января на совместном заседании палат. В то же время на Нурсултана Назарбаева будут распространяться общие гарантии, установленные статьей 46 Конституции и главой VI конституционного закона «О Президенте Республики Казахстан» в отношении всех бывших руководителей республики. Однако, как заявил министр юстиции Казахстана Азамат Ескараев, после отмены закона неприкосновенность для членов семьи Назарбаева больше не предусмотрена.

Закон «О первом президенте» был принят в 2000 году. Согласно ему, Нурсултан Назарбаев, носивший титул Елбасы, находился на особом положении: его не могли задержать, арестовать, обыскивать, вызывать на допросы и заключать под стражу. Закон гарантировал неприкосновенность имущества и банковских счетов, принадлежащих Назарбаеву и членам его семьи. Всем им обеспечивалась пожизненная охрана, связь, транспорт и другие привилегии.



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