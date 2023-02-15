В Светлогорске прошли массовые задержания местных жителей

В Светлогорске 14 февраля прошли массовые задержания местных жителей, сообщают правозащитники.

Сообщается о 7 задержанных – 4 мужчинах и 3 женщинах.

Среди них - Анатолий Змитрович, до недавнего времени активный участник предпринимательского движения. Он также известен как экоактивист в период строительства и пуска завода по производству беленой целлюлозы в Светлогорске. В последнее время работает на одном из предприятий автосервиса.

Еще одна задержанная — Татьяна Журавская, председатель республиканского общественного объединения «Люди Плюс», которое работает с людьми с ВИЧ.

Остальные задержанные работают на различных предприятиях города. Их отправили в СИЗО Светлогорского РОВД, сотрудники гомельских областных структур милиции провели у них обыски.

Предполагается, что суд Светлогорского района рассмотрит административные дела в отношении задержанных 15 февраля.