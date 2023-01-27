Последнее обновление: 27.01.2023 18:10

Венгрия наложит вето на санкции ЕС против российской ядерной энергетики

Венгрия наложит вето на любые санкции Европейского Союза против России, касающиеся ядерной энергетики. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

”Мы не позволим реализовывать план включения атомной энергетики в санкции. Об этом не может быть и речи”, – сказал Орбан, которого цитирует Reuters.

Венгрия, которая является членом ЕС, неоднократно критиковала санкции Евросоюза в отношении России, заявляя, что они не смогли существенно ослабить РФ. В то же время, как утверждает руководство Венгрии, санкции уничтожают европейскую экономику.

Украина призвала 27 стран-членов ЕС включить российскую государственную атомную энергетическую компанию “Росатом” в санкционный список.

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