Правительство Эстонии обновило основы политики безопасности

Во вторник эстонское правительство одобрило и направило в Рийгикогу (парламент) основы политики безопасности Эстонии, которые описывают ситуацию с безопасностью, ставшую более напряженной. Об этом сообщает портал ERR.

В основе обновленной политики безопасности лежат три основные цели: описание обстановки в сфере безопасности по состоянию на начало 2023 года, разъяснение целей Эстонии в условиях более напряженной ситуации в сфере безопасности, а также шагов, необходимых для их достижения.

Предварительные основы политики безопасности были приняты в 2017 году. Основы политики безопасности дополняются или изменяются в зависимости от изменений ситуации в сфере безопасности и возможностей в обеспечении безопасности Эстонии, но каждый состав Рийгикогу обновляет их минимум раз в четыре года.

В пояснительном письме говорится о том, что обновление основ нынешней - пятой - политики безопасности было начато в 2021 году. После начала агрессивной войны России против Украины 24 февраля 2022 года возникла потребность в переоценке изменений безопасности обстановки, а также в дополнении принципов и направлений работы политики безопасности.

Программа действий правительства на 2022-2023 годы предусматривала обновление основ политики безопасности. Таким образом, пятый проект был готов к концу 2022 года.

"Международная обстановка в сфере безопасности значительно ухудшилась. Российская Федерация начала полномасштабную войну против Украины. Предшествовавшая этому пандемия COVID-19 показала важность последствий гражданского кризиса. Эти тенденции изменили взгляды на политику безопасности как в Эстонии, так и в западных странах в целом. Это требует от страны и общества в целом готовности к рискам. Эстония должна прилагать гораздо больше усилий для укрепления безопасности, чем раньше", - говорится в пояснительном письме.