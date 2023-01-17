Лукашенко устроил кадровый вторник

Лукашенко 17 января рассмотрел кадровые вопросы, сообщает его пресс-служба.
В частности, он дал согласие на назначение:
Сергея Касперовича - ректором Брестского государственного технического университета,
Алексея Чуканова - ректором Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета,
Валентина Пешко - ректором Гродненского государственного аграрного университета,
Ирины Поляковой - председателем Городокского райисполкома,
Александра Сысоева - главой администрации Железнодорожного района Витебска,
Александра Бахановича - первым заместителем министра образования,
Павла Лемеха - заместителем министра финансов,
Олега Воинова - директором Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции,
Юрия Пернача - управляющим делами Витебского облисполкома,
Ольги Петрашовой - первым заместителем ответственного секретаря Парламентского собрания Союза Беларуси и России,
Натальи Белокопытовой - заместителем начальника главного управления правового и документационного обеспечения Секретариата Парламентского собрания Союза Беларуси и России.