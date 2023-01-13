В Кремле начали подготовку Путина к президентским выборам-2024

В России внутриполитический блок Кремля начал подготовку к президентским выборам в 2024 году, исходя из того, что в них будет участвовать Путин. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

«Представители администрации недавно проводили соответствующие консультации с экспертным сообществом. Пока проработка носит предварительный характер: четких контуров идеологической составляющей еще нет, хотя предполагается, что она будет основываться на теме единства», - рассказали источники, близкие к администрации президента.

Уточняется, что «представители Кремля также намерены внимательно следить за региональными выборами 2023 года, чтобы учесть их опыт на будущих федеральных».

Президентские выборы в России запланированы на 17 марта 2024 года, а избирательная кампания стартует после их официального назначения в декабре 2023-го. Предыдущие выборы в 2018 году были назначены 17 декабря 2017 года, а Путин анонсировал свое участие в них 6 декабря.