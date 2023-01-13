В Чехии проходят президентские выборы

В Чехии 13 и 14 января проходит первый тур президентских выборов. Об этом сообщает Radio Prague International.

Отмечается, что это будут третьи в истории страны прямые выборы президента.

Следующий руководитель Чехии будет избран из девяти кандидатов, которые выполнили установленные законом условия и были допущены к президентской гонке. Среди них: Андрей Бабиш – бывший премьер-министр Чехии и глава парламентского движения ANO; Ярослав Башта – депутат парламентского движения «Свобода и прямая демократия» (SPD); Марек Гилшер – сенатор, фракция «Старосты»; Карел Дивиш – предприниматель в сфере информационных технологий; Томаш Зима – бывший ректор пражского Карлова университета; Дануше Нерудова – бывшая ректор Университета имени Менделя, Брно; Петр Павел – генерал армии в отставке, экс-начальник Генерального штаба Армии Чешской Республики, бывший председатель Военного комитета НАТО; Йозеф Стржедула – председатель Чешско-Моравской конфедерации профсоюзных организаций; Павел Фишер – независимый сенатор.

Если никто из кандидаток и кандидатов не сможет набрать больше 50% голосов, 27 и 28 января пройдет второй тур выборов нового руководителя Чешской Республики. В нем примут участие два кандидата, набравшие самое больше количества голосов во время первого тура.

Чехия является парламентской республикой. Законодательная власть представлена двухпалатным парламентом, состоящим из Палаты депутатов и Сената, исполнительная власть — президентом и правительством.

Согласно Конституции, основные правомочия принадлежат правительству, власть президента довольно ограничена.

На президентском посту с 2013 года остается Милош Земан.

Президентские выборы проходят раз в пять лет, парламентские — раз в четыре года, если не были объявлены досрочные выборы.

Выборы в Сенат проходят раз в два года.

В Палате депутатов заседает 200 человек, в Сенате — 81.

Избирательным правом обладают все граждане Чешской Республики, достигшие 18-летнего возраста. Они избирают своих кандидатов в парламент, краевые и городские представительства, а также, поскольку являются гражданами Европейского Союза, имеют право выбрать представителей в Европейский парламент.

С 2013 года президент избирается путем прямого голосования, и именно на прямых президентских выборах была зафиксирована наибольшая активность избирателей.