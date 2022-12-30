Лукашенко подписал поправки в законы о деятельности парламента

Лукашенко подписал ряд законов, которые вносят поправки в законодательные акты, регулирующие деятельность парламента.

Поправками в закон "О Национальном собрании Республики Беларусь" предусматривается, что:

- членом верхней палаты пожизненно с его согласия является президент Беларуси, прекративший исполнение своих полномочий;

- на спикера верхней палаты возлагается осуществление полномочий президента в случае вакансии должности главы государства;

- вместо двух парламентских сессий устанавливается одна - с сентября по июнь. При этом внеочередные сессии будут созываться не президентом, а спикерами палат;

- парламенту предоставлено право заслушивать генпрокурора, председателей КГБ и Нацбанка, принимать меры по развитию местного самоуправления;

- исключен ряд полномочий парламента, которые были переданы Всебелорусскому народному собранию, а именно избрание судей Конституционного Суда и членов Центральной избирательной комиссии, утверждение основных направлений внутренней и внешней политики, военной доктрины.

Поправками в закон "О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь" предусматривается:

- участие депутатов Палаты представителей, членов Совета Республики в работе Всебелорусского народного собрания в качестве делегатов, возможность участия парламентариев в работе коллегий республиканских органов государственного управления, подчиненных Правительству (с правом совещательного голоса);

- прекращение полномочий депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики в случае наличия у них иностранного гражданства, а также документов иностранных государств, дающих право на льготы и другие преимущества (ранее такие документы достаточно было сдать в кадровую службу).

- нормы закона приводятся в соответствие с законодательством о государственной службе, выборах и борьбе с коррупцией, указом от 16 марта 2021 года № 107 "О биометрических документах", а также с правоприменительной практикой.