Лукашенко подписал поправки в законы о деятельности парламента

Лукашенко подписал ряд законов, которые вносят поправки в законодательные акты, регулирующие деятельность парламента.
Поправками в закон "О Национальном собрании Республики Беларусь" предусматривается, что:
- членом верхней палаты пожизненно с его согласия является президент Беларуси, прекративший исполнение своих полномочий;
- на спикера верхней палаты возлагается осуществление полномочий президента в случае вакансии должности главы государства;
- вместо двух парламентских сессий устанавливается одна - с сентября по июнь. При этом внеочередные сессии будут созываться не президентом, а спикерами палат;
- парламенту предоставлено право заслушивать генпрокурора, председателей КГБ и Нацбанка, принимать меры по развитию местного самоуправления;
- исключен ряд полномочий парламента, которые были переданы Всебелорусскому народному собранию, а именно избрание судей Конституционного Суда и членов Центральной избирательной комиссии, утверждение основных направлений внутренней и внешней политики, военной доктрины.
Поправками в закон "О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь" предусматривается:
- участие депутатов Палаты представителей, членов Совета Республики в работе Всебелорусского народного собрания в качестве делегатов, возможность участия парламентариев в работе коллегий республиканских органов государственного управления, подчиненных Правительству (с правом совещательного голоса);
- прекращение полномочий депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики в случае наличия у них иностранного гражданства, а также документов иностранных государств, дающих право на льготы и другие преимущества (ранее такие документы достаточно было сдать в кадровую службу).
- нормы закона приводятся в соответствие с законодательством о государственной службе, выборах и борьбе с коррупцией, указом от 16 марта 2021 года № 107 "О биометрических документах", а также с правоприменительной практикой.