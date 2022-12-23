G7 призывает Беларусь отказаться от поддержки военного вторжения РФ в Украину

Страны G7 призвали Беларусь отказаться от поддержки военной агрессии России в Украине, говорится в заявлении глав МИД G7 по итогам виртуальной встречи.

«Члены G7 призывают белорусские власти прекратить пособничество российской военной агрессии, разрешая вооруженным силам России использовать территорию Беларуси и оказывая поддержку российским военным. Любое дальнейшее активное участие в российской военной агрессии будет идти в разрез с волей и чаяниями белорусского народа. В случае более непосредственного вовлечения Беларуси в войну России, G7 возложит на белорусский режим огромные дополнительные издержки», - говорится в заявлении.