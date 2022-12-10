В Осло вручили Нобелевскую премию мира представителям Украины, России и Беларуси

В столице Норвегии в субботу вручили Нобелевскую премию мира, которую в этом году получили совместно правозащитники из Украины, России и Беларуси: "Центр гражданских свобод" из Украины, российская организация "Мемориал" и белорусский политзаключенный Алесь Беляцкий.

Награду Беляцкого получала его жена Наталья Пинчук.

На церемонии Берит Рейс-Андерсен, председатель Норвежского Нобелевского комитета, отметила, что "мир нуждается в тех замечательных личностях и группах людей, которые ценой больших личных жертв противостоят агрессии во имя демократии, прав человека и мира".