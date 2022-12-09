Внешнеторговый оборот Беларуси в январе-октябре 2022 года упал на 6,0%

Внешнеторговый оборот Беларуси за январь-октябрь 2022 года на фоне западных санкций упал на 6,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $71,443 млрд, сообщил Нацбанк Беларуси.

Экспорт снизился на 4,3% до $37,7986 млрд, импорт – на 8,2% до $33,6444 млрд. Положительное сальдо внешней торговли за январь-октябрь составило $4,1542 млрд. (за 9 месяцев - $3,9541 млрд).

По итогам 10 месяцев снижение внешнеторгового оборота замедлилось до 6,0% с 6,2% в январе-сентябре за счет небольшого восстановления стоимостного объема импорта.

Внешняя торговля товарами в январе-октябре 2022 года снизилась на 5,0% по сравнению с январем-октябрем 2021 года и составила $59,8384 млрд. Импорт товаров снизился на 6,9% и составил $29,5394 млрд, экспорт – на 3,0% и составил $30,299 млрд. Положительное сальдо внешней торговли товарами составило $759,6 млн.

Внешняя торговля услугами в январе-октябре 2022 года снизилась на 11,0% по сравнению с январем-октябрем 2021 года и составила $11,6046 млрд. Экспорт услуг упал на 10,6% и составил $7,4996 млрд, импорт сократился на 11,5% и составил $4,105 млрд. Положительное сальдо торговли услугами составило $3,3946 млрд.