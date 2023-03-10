Экспорт из Беларуси в январе 2023 года упал на 10,0%

Внешнеторговый оборот Беларуси за январь 2023 года упал на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $7,2514 млрд, сообщил Нацбанк Беларуси.

Экспорт снизился на 10,0% до $3,6533 млрд, импорт вырос на 5,5% до $3,5982 млрд. Положительное сальдо внешней торговли за январь составило $55,1 млн.

Внешняя торговля товарами в январе 2023 года снизилась на 1,7% по сравнению с январем 2022 года и составила $6,1527 млрд. Импорт товаров вырос на 5,9% и составил $3,1627 млрд, экспорт упал на 8,7% и составил $2,99 млрд. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $172,7 млн.

Внешняя торговля услугами в январе 2023 года снизилась на 9,1% по сравнению с январем 2022 года и составила $1,0987 млрд. Экспорт услуг упал на 15,6% и составил $663,3 млн, импорт вырос на 2,8% и составил $435,5 млн. Положительное сальдо торговли услугами составило $227,8 млн.