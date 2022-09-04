Последнее обновление: 04.09.2022 11:37

ЕАБР не заметил заслуги властей Беларуси в профиците внешней торговли товарами

Аналитики ЕАБР назвали причины профицита внешней торговли товарами Беларуси в июле 2022 года, не заметив в их числе заслугу властей.

Как сообщалось, профицит внешней торговли товарами Беларуси по итогам июля 2022 года составил $249 млн. (минус $172 млн. в июле 2021 года).

«Профицит сформировался за счет падения импорта и взлета примерно на 30–40% долларовых цен на экспортируемую Республикой Беларусь продукцию. Физические объемы поставок товаров за рубеж из-за действия санкций могли оставаться на 25–30% ниже уровня июля прошлого года», - говорится в комментарии.

«В страны СНГ в июле отмечен рост стоимостного экспорта почти на 17% после 20% в июне», - отмечают эксперты.

«Продолжительность процесса адаптации экономики к санкциям и слабость внутреннего спроса будут вести к сохранению пониженных физических объемов внешней торговли. Однако за счет поддержки со стороны цен экспорта сальдо торговли может до конца 2022 г. оставаться выше показателя предыдущего года», - подчеркивается в комментарии.

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