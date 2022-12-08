Последнее обновление: 08.12.2022 12:22

Президентом Перу впервые стала женщина

В Перу привели к присяге нового президента Дину Болуарте после того, как экс-главе государства Педро Кастильо объявили импичмент.

Как сообщает Reuters, решение об импичменте Кастильо поддержал 101 конгрессмен, против было шестеро, еще 10 воздержались. Голосование состоялось через несколько часов после того, как Кастильо, пытаясь не допустить импичмента, подписал указ о роспуске Конгресса. Часть политиков назвала его действия "попыткой государственного переворота".

Конгресс обвинил Кастильо в совершении коррупционных преступлений.

Кастильо был арестован, а Конгресс привел к присяге 60-летнюю Болуарте, которая до этого занимала должность вице-президента. Она станет первой женщиной-президентом в истории Перу, срок ее полномочий должен закончиться в 2026 году.

Избранный на должность президента в июле 2021 года Кастильо столкнулся с рядом расследований, которые начала прокуратура по использованию им своего положения для получения выгоды для себя, своей семьи и ближайших союзников. Против него возбуждены пять уголовных дел по обвинениям в организации коррупционных схем во время пребывания в должности.

Кастильо отрицал все обвинения и заявлял о своей готовности сотрудничать с любым следствием.



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