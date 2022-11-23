Беларусь распродает золото из «госхрана»

Белорусские власти на фоне проблем с рефинансированием внутреннего и внешнего госдолга решили устроить распродажу золотого запаса из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней.

Для этого Гомельское ПО «Кристалл» изготовило мерные слитки из золота номиналом 5 и 10 грамм, сопровождаемые соответствующими сертификатами, сообщает пресс-служба Минфина.

«Продажа (золотых) мерных слитков … производится из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Беларусь субъектам хозяйствования (за исключением иностранных организаций и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным за пределами Республики Беларусь), банкам Республики Беларусь и небанковским кредитно-финансовым организациям Республики Беларусь, согласно их заявкам по ценам, устанавливаемым министерством», - говорится в сообщении.

Указанные субъекты хозяйствования реализовывают мерные слитки физическим лицам, отмечается в сообщении. Золотые слитки уже доступны в розницу в сети Белювелирторга.

При этом, Минфин гарантирует обратный выкуп мерных слитков по расчетным ценам. Цены продажи мерных слитков и их обратного выкупа в открытом доступе размещены на сайте Минфина.

Ведомство в ближайшее время планирует к выпуску мерные слитки из золота номиналами 1, 20, 50 грамм. В перспективе планируется выпуск 100 граммовых мерных слитков из золота.

Помимо золота, Минфин предлагает «неиностранным» юрлицам приобретать у Гомельского ПО «Кристалл» «бриллианты собственного производства с документами, удостоверяющими качественные и весовые характеристики на каждый камень, с последующей реализацией населению этих драгоценных камней».

Ведомство не указывает страны происхождения алмазного сырья.