В Беларуси временно разрешат торговлю ювелирными изделиями через интернет

Лукашенко 1 февраля подписал Указ № 36 "О реализации ювелирных изделий через интернет-магазины".

В Беларуси временно разрешат осуществлять интернет-торговлю ювелирными и другими бытовыми изделиями, произведенными в Беларуси и маркированными кодами идентификации, вне мест выполнения своих работ или оказания услуг.

Соответствующий указ №36 был подписан 1 февраля 2021 года.

Согласно документу, интернет-торговлю ювелирными изделиями смогут осуществлять юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на деятельность, связанную с драгоценными металлами и камнями, составляющей работой и услугой которой является розничная торговля.

Временное разрешение на торговлю ювелирными изделиями через интернет будет действовать с 12 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года.

Совмину поручено разработать правила интернет-торговли ювелирными изделиями.