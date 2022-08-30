Минфин Беларуси предлагает продлить на 2 года интернет-торговлю ювелирными изделиями

Минфин Беларуси выступает за продление на 2 года проекта, разрешающего интернет-торговлю ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней.

Возможность торговли ювелирными изделиями через интернет была введена указом №36 от 1 февраля 2021 года в период с 12 апреля 2021 г. по 31 августа 2022 года.

«Министерством финансов пакетным принципом подготовлены проекты нормативных правовых актов, предусматривающих продление (с 1 сентября 2022 г. на два года) срока реализации пилотного проекта и, соответственно, периода осуществления в его в рамках интернет-торговли ювелирными изделиями», - говорится в сообщении ведомства.

«В этой связи с 1 сентября 2022 года и до вступления в силу указанных нормативных правовых актов просим обеспечить розничную торговлю ювелирными изделиями в объектах, указанных в лицензиях», - предупредило ведомство.

Как сообщалось, интернет -торговля ювелирных изделиями была возможна только в случае соблюдения следующих условий:

юридические лица и индивидуальные предприниматели должны иметь специальные разрешения (лицензии) на деятельность, связанную с драгоценными металлами и драгоценными камнями, составляющей работой и услугой которой является розничная торговля драгоценными металлами и драгоценными камнями;

ювелирные изделия, реализуемые через интернет-магазины, должны быть произведены в Республике Беларусь и маркированы кодами идентификации.