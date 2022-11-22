Минобороны РБ будет расторгать контракты с военнослужащими из-за участия в митингах

Минобороны Беларуси дополнило перечень оснований для расторжения контрактов с военнослужащими, слушателями и курсантами пунктами с политической окраской.

Согласно постановлению ведомства №49 от 12 октября 2022 года в перечень добавлены следующие пункты:

«нарушение требований, изложенных в законодательстве о защите персональных данных, повлекшее причинение ущерба или вреда государственным, общественным интересам или интересам граждан;

участие в собрании, митинге, уличном шествии, демонстрации, пикетировании, ином массовом мероприятии, проводимом с нарушением установленного порядка, либо призывы к организации или проведению таких массовых мероприятий;

призывы к участию в забастовке или к прекращению исполнения обязанностей военной службы (выполнения работы) без уважительных причин, создание препятствий для исполнения обязанностей военной службы (выполнения работы);

распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность, а равно изготовление, хранение либо перевозка с целью распространения такой информационной продукции».