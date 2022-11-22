Последнее обновление: 22.11.2022 16:32

Беларусь отказалась обсуживать в валюте кредиты американской «Товарно-кредитной корпорации»

Белорусские власти отказались обслуживать и осуществлять текущее погашение кредитов американской «Товарно-кредитной корпорации» в иностранной валюте.

Согласно совместному постановлению Совмина и Нацбанка №801/25 от 21 ноября 2022 года плановые платежи в адрес ТКК будут перечисляться в белорусских рублях на спецсчет, открытый в Беларусбанке.

Еще в апреле власти Беларуси отказались обсуживать в валюте обязательства по внешнему государственному долгу «в связи с недружественными мерами со стороны иностранных кредиторов, в том числе сопровождающимися приостановкой финансирования реализации проектов и (или) ограничивающими возможность проведения Правительством Республики Беларусь и Национальным банком как его финансовым агентом платежей в долларах США и евро».

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