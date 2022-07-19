Минфин Беларуси предлагает объявить дефолт индифферентной западной инфраструктуре

Упорное нежелание белорусских властей расстаться с небольшой суммой долларов и выплатить купонный доход по еврооблигациям Belarus-2027 в предусмотренной проспектом эмиссии валюте вынуждает профильное ведомство заниматься пропагандой вместо решения реальной проблемы.

Так, Минфин Беларуси, реагируя на решение рейтинговых агентств Fitch и Moody’s объявить дефолтом выплату купонного дохода в рублях с соответствующим снижением долгосрочного рейтинга страны в иностранной валюте, обвинил эти агентства в выполнении спецзаказа коллективного Запада.

«Некоторым агентствам, очевидно, проще занимать позицию, при которой любые действия белорусской стороны будут признаны как «несоответствующие определенным условиям», - говорится в заявлении ведомства. – «С сожалением отмечаем, что не все «независимые» международные рейтинговые агентства сегодня обеспечивают в своих оценках эту независимость, объективность, полноценный учет всех факторов».

«Складывается парадоксальная ситуация. Есть эмитент – Министерство финансов, которое готово работать с владельцами напрямую, чтобы исполнить обязательства, несмотря на имеющиеся ограничения по проведению платежей через международные платежные системы», - пишет Минфин. – «Также есть сами владельцы евробондов, которые проявляют открытость в работе с эмитентом по реализации своих прав. Однако есть и третьи лица, действия которых определенно нацелены на воспроизведение искусственных дефолтных явлений, следуя генеральной линии Запада».

Примечательно, что Минфин отмечает, что «страна способна и готова выполнять взятые на себя финансовые обязательства в полном объеме и в установленные сроки», но отказывается выплачивать доход долларами, обвиняя в сложившейся ситуации рейтинговые агентства.

«… в нестандартное время невозможно ограничиваться «стандартными практиками и метриками», - полагают в Минфине.

«… а суждения отдельных рейтинговых агентств о дефолте должны быть применимы к западной инфраструктуре, наглядно продемонстрировавшей свою индифферентность к инвесторам», - вещает ведомство в лучших традициях белорусского агитпропа.