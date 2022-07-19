Fitch понизило рейтинг Беларуси до "ограниченного дефолта"

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Беларуси в иностранной валюте с "С" до «RD» (ограниченный дефолт).

Причиной объявления дефолта стал отказ властей Беларуси выплачивать купонный доход по еврооблигациям Belarus-27 в иностранной валюте.

«После истечения 14-дневного льготного периода 13 июля 2022 года по выплате купона по еврооблигациям 2027 года мы понизили долгосрочный рейтинг Беларуси в иностранной валюте до с "С" до "RD” (ограниченный дефолт)», - говорится в сообщении Fitch.

Долгосрочный рейтинг Беларуси в белорусских рублях подтвержден на уровне "ССС".

Международное рейтинговое агентство Moody's 14 июля также заявило, что Беларусь допустила дефолт по внешним долговым обязательствам.