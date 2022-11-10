Лозунг "Жыве Беларусь!" признали нацистской символикой

МВД включило лозунг "Жыве Беларусь!" в перечень запрещенной нацистской символики и атрибутики так же, как и отклик "Жыве!".

В постановлении ведомства лозунг назван "коллаборационистским приветствием" и "символом 13-го белорусского полицейского батальона СД и 30-й гренадерской (пехотной) дивизии Ваффен-СС" (русская № 2, она же – белорусская № 1). При этом уточняется, что он сопровождается поднятием правой руки с распрямленной ладонью.

Правда, в документе не поясняется, будет ли считаться нацистским просто восклицание "Жыве Беларусь!" без поднятой правой руки.

Следует отметить, что автором лозунга "Жыве Беларусь" считается классик белорусской литературы Янка Купала. Эти слова присутствуют в одном из его стихотворений, написанном в 1907 году.