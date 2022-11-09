Парламент Швеции проголосует за изменение конституции ради членства в НАТО

Парламент Швеции 16 ноября проголосует за изменения в конституцию, которые позволят усилить антитеррористические законы - это является ключевым требованием Турции для одобрения заявки Стокгольма на членство в НАТО. Об этом говорится в заявлении конституционного комитета шведского парламента.

"Конституционный комитет проработал предложение о внесении поправки в конституцию, что позволяет ограничить свободу собраний для групп, занимающихся терроризмом... Комитет предлагает риксдагу согласиться с предложением", - говорится в сообщении.

Объявление парламента о предстоящем голосовании состоялось после визита во вторник в Анкару нового премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, где он встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Кристерссон пообещал занять более жесткую позицию по борьбе с преступностью и терроризмом во время визита в Турцию.

Голосование назначено на 16 ноября, а изменение, как ожидается, вступит в силу 1 января.