Последнее обновление: 09.11.2022 15:58

Парламент Швеции проголосует за изменение конституции ради членства в НАТО

Парламент Швеции 16 ноября проголосует за изменения в конституцию, которые позволят усилить антитеррористические законы - это является ключевым требованием Турции для одобрения заявки Стокгольма на членство в НАТО. Об этом говорится в заявлении конституционного комитета шведского парламента.

"Конституционный комитет проработал предложение о внесении поправки в конституцию, что позволяет ограничить свободу собраний для групп, занимающихся терроризмом... Комитет предлагает риксдагу согласиться с предложением", - говорится в сообщении.

Объявление парламента о предстоящем голосовании состоялось после визита во вторник в Анкару нового премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, где он встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Кристерссон пообещал занять более жесткую позицию по борьбе с преступностью и терроризмом во время визита в Турцию.

Голосование назначено на 16 ноября, а изменение, как ожидается, вступит в силу 1 января.



<Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование