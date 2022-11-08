Лукашенко: В Беларуси народ ориентируется на меня, а не на закон

Лукашенко признал торжество развитого авторитаризма в Беларуси, отметив, что население живет по понятиям, а не по закону, к которому относится «приняли, и ладно».

"Надо понимать, что Конституция - это основа нашей жизни. Надо убедить, обязательно убедить всех наших людей жить по закону. Я хочу, чтобы вы понимали: это не просто взял и сказал жить по закону. Это не я придумал. Об этом всегда говорят. Я это специально подчеркиваю, потому что наши люди часто живут, ориентируясь на личность. Прежде всего на президента…», - заявил сегодня Лукашенко на совещании в Минске.

«…Закон и законодательство сложили некий образ жизни, поведения людей в той или иной стране, в частности в Беларуси. И люди понимают, исходя из этого образа, что можно делать, а что нельзя, что явится нарушением закона, а что - нет", - сказал он, подчеркнув важность жить по закону.

"Надо наших людей окунуть в глубину той законодательной матрицы, того объема законодательства, которые существуют в нашей стране. Правовые знания должны стать основой. Вот тогда будет стабильность в обществе. Потому что лидеры и правительство и депутаты приходят и уходят, меняются. Конституция создает более-менее стабильную страну, общество. И Конституцию надо знать хотя бы по основным положениям", - заключил Лукашенко.