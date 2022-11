Мировые компании останавливают рекламу в Twitter после покупки соцсети Маском

Фармацевтическая компания Pfizer Inc., производители продуктов питания General Mills Inc. и Mondelez International Inc. и немецкий автопроизводитель Audi временно приостановили рекламные кампании в Twitter после того, как соцсеть купил миллиардер Илон Маск

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Интерфакс.

По данным издания, некоторые рекламодатели обеспокоены планами Маска по ослаблению контроля над контентом, что, по их мнению, приведет к увеличению объема неприемлемой информации в соцсети. Другие временно прекращают размещение рекламы из-за неопределенности в Twitter после ухода топ-менеджеров, пишет газета.

Ранее французская группа L'Oreal SA, крупнейший в мире производитель косметики, заморозила расходы на рекламу в Twitter.

На прошлой неделе размещение рекламы в Twitter приостановил крупнейший американский автопроизводитель General Motors.

Руководители некоторых крупнейших рекламных фирм также отмечают, что их клиенты начали пересматривать и в отдельных случаях сокращать свое присутствие на платформе, писала газета Financial Times.

Ранее Маск говорил, что хочет ослабить ограничения на размещение контента в микроблогах и отменить "вечные" баны для пользователей, что вызвало опасения среди некоторых рекламодателей. Беспокойство усиливается по мере приближения выборов в Конгресс США, поскольку компании боятся, что их реклама будет соседствовать с ложной информацией и пропагандой насилия, отмечало FT.

Дополнительным негативным фактором стала новость об отставке коммерческого директора Twitter Сары Персонетт, поскольку она была главным контактным лицом для рекламодателей.

Во вторник 40 гражданских объединений подписали открытое письмо к рекламодателям, включая Amazon, Coca-Cola и Procter & Gamble, призвав их отказаться от размещения рекламы в Twitter, если при новом руководстве упадут стандарты компании, в том числе в плане модерации контента.

Годовая выручка Twitter составляет около $5 млрд, и львиная доля доходов компании приходится именно на рекламные контракты.