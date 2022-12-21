Последнее обновление: 21.12.2022 10:33

Маск ищет «отчаянного болвана» себе на замену в Twitter

Илон Маск подтвердил, что уйдет с поста гендиректора Twitter, как только найдет себе на замену отчаянного болвана, готового взяться за эту работу.

“Я уйду с должности генерального директора, как только найду кого-то достаточно безрассудного, чтобы взяться за эту работу! После этого я буду просто управлять командами программного обеспечения и серверов”, — написал Илон Маск.

(I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.)

Ранее Илон Маск запустил голосование в своем аккаунте, спросив у пользователей, нужно ли ему покинуть пост руководителя соцсети. Большинство проголосовали «за» уход Макса с этой должности.

Ранее по теме


<Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование