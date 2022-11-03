Парламент Грузии принял в первом чтении проект закона «О деолигархизации» по инициативе правящей партии.

Итоги голосования в парламенте: 80 голосов «за», и 9 «против», пишут «Новости-Грузия».

За основу был взят закон, действующий в Украине. При этом в правящей партии изначально исключают, что под новый закон в Грузии попадет основатель «Грузинской мечты», миллиардер Бидзина Иванишвили, называя совсем другие имена.

«Грузии очень нужна деолигархизация. Вы знаете, кто олигархи? Саакашвили, Кезерашвили и другие… Мы продолжим обсуждение и принятие этого законопроекта, исходя из того, что считаем, что деолигархизация действительно отвечает интересам нашей страны. Принципиально важно, чтобы те олигархи, которые получили кровавые деньги, миллионы и миллиарды за счет народа, не вернули себе власть в Грузии» , - заявил лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

Он отметил, что понятие олигарх — универсально, и определение, принятое в Украине, может быть применено и к Грузии.

«По этой логике мы взяли украинский закон, и молдаване тоже планируют копировать украинский закон», - сказал Кобахидзе.

Оппозиция в ответ заявляет, что власти пытаются белое выдать за черное и наоборот, но своими маневрами не смогут обмануть Еврокомиссию, которая внесла пункт о деолигархизации в перечень условий для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.

«Законопроект «Грузинской мечты» о деолигархизации — фасадное изменение, и задуман как механизм для наказания оппозиции…«Мечта» не хочет выполнять 12 условий Еврокомиссии, а наоборот, будет использовать этот закон для репрессий», - заявила представитель Единого Национального движения Хатия Деканоидзе.

По ее словам, оппозиция вместе с неправительственным секторам собирается представить альтернативный законопроект.

В проекте предлагают считать олигархом лицо, которое подпадает под как минимум три из следующих критериев: участвует в политической жизни страны, имеет значительное влияние на СМИ, является конечным бенефициаром компании, имеющей доминирующее положение на рынке и сохраняет или улучшает его в течение года; подтвержденный размер активов лица и бизнеса, бенефициаром которого оно является, на 1 января соответствующего года в миллион раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных граждан.

Всех олигархов включат в специальный реестр и против них применят санкции. Так, олигархам запретят делать пожертвования из собственных средств, предоставлять товары, услуги или наличные деньги политическим партиям, участвовать в приватизации крупных объектов, финансировать политические кампании, проведение митингов с политическими требованиями.

Согласно проекту, закон «О деолигархизации» утратит силу через 10 лет после его задействования.