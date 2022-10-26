Последнее обновление: 26.10.2022 13:07

Министры иностранных дел стран НАТО встретятся в Бухаресте

Министры иностранных дел стран Североатлантического Альянса проведут встречи в Бухаресте 29-30 ноября текущего года. Об этом говорится в опубликованном на сайте НАТО сообщении.

«Встреча Североатлантического совета (САС) на уровне министров иностранных дел состоится в Бухаресте (Румыния) 29-30 ноября 2022 года. Эта встреча состоится под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга», - говорится в сообщении.

Подробностей о планируемых темах обсуждения в ходе встречи министров стран НАТО не приводится.



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