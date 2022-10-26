Политзаключенный журналист Сергей Сацук приговорен к 8 годам лишения свободы.

Напомним, что журналисту предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 430 (получение взятки), ч. 2 ст. 130 (разжигание иной социальной вражды), ч. 2 ст. 426 (превышение власти или должностных полномочий).

Ему также назначили штраф в 500 базовых (16 000 рублей), в доход государства взыскали еще 12 384 рубля.

Кроме того, постановили оставить под арестом имущество: автомобиль, несколько телефонов, ноутбуков, планшет, карты памяти и диктофон.

Дело главреда сайта «Ежедневник» с 23 сентября рассматривала судья Светлана Бандаренко.

Сергея Сацука задержали в декабре прошлого года.