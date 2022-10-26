Последнее обновление: 26.10.2022 13:07

Росавиация продлила ограничение полетов на юг России до 3 ноября

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортах южной и центральной частей России.

Запрет действует до 3 ноября, говорится в пресс-релизе ведомства.

Ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. В качестве альтернативы рекомендовано использовать аэропорты в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Режим временного ограничения полетов ввели 24 февраля 2022 года в связи с войной в Украине. Его продлевают уже в 40-й раз.

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