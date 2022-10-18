Молдова намерена приобрести системы ПВО

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил о намерениях властей приобрести системы противовоздушной обороны, сообщает Newsmaker.

По словам Гросу, то, что Россия не признает нарушения воздушного пространства Молдовы, еще раз свидетельствует в пользу необходимости укреплять обороноспособность страны.

"Мы еще раз поняли, что должны вкладывать в наши системы обороны. Последнее заявление министра обороны говорит о том, что Россия, к сожалению, не спешит признавать этот факт. Нас это не удивляет. Это только подкрепляет наше решение искать возможности для того, чтобы мы не только могли отслеживать ракеты и летательные аппараты, которые нарушают наше воздушное пространство, но и могли задействовать системы, пресекающие такие попытки", - сказал Гросу.

На вопрос, сколько денег нужно Молдове на покупку систем ПВО, Гросу ответил, что оценкой расходов должны заниматься представители Минобороны.

"Я не могу назвать вам цифру. Военные должны провести необходимую оценку и предложить решение, которое, да, будет стоить дорого", - подытожил он.

Ранее министр обороны Анатолий Носатый рассказал, что Москва до сих пор не признала, что три российские ракеты нарушили воздушное пространство Молдовы.

"Мы не получили официального объяснения. Исходя из обсуждений с коллегами из МВД, и бесед, которые я провел с военным атташе, российская сторона заняла более оборонительную позицию и требует от нас больше деталей, вместо того, чтобы признать случившееся. Мы не получили подтверждения того, что воздушное пространство Молдовы действительно было нарушено", - сказал Носатый.