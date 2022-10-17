Власти Беларуси вынесли приговор Николаю Автуховичу

Завершился судебный процесс по «делу Автуховича», который длился почти пять месяцев. Сегодня были вынесены приговоры 12 фигурантам дела.

В общей сложности приговором Гродненского областного суда Николаю Автуховичу назначено лишение свободы на срок 25 лет (отбывание наказания первые 5 лет в тюрьме, оставшийся срок - в колонии строгого режима).

Также ему присудили штраф в 1000 базовых (32 тыс. рублей)

Кроме того, Николай Автухович лишен звания старшего прапорщика в отставке.

Остальным фигурантам дела тоже огласили огромные сроки и штрафы.

Владимира Гундаря приговорили к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в условиях усиленного режима со штрафом 800 базовых величин (25 600 рублей).

Павлу Саве, Галине Дербыш, Ольге Майоровой присудили по 20 лет колонии: Павлу — усиленного режима плюс штраф 700 базовых величин (22 400 рублей), Ольге — общего и штраф 800 базовых величин (25 600 рублей), Галине — общего со штрафом 700 базовых величин (22 400 рублей).

Любови Резанович присудили 15 лет колонии общего режима со штрафом 600 базовых величин (19 200 рублей). Сергею Резановичу — 16 лет колонии усиленного режима с таким же штрафом.

Ирина Мельхер получила 17 лет колонии, Антон Мельхер — 2,5 года, Ирина Горячкина — 6 лет.

Виктор Снегур получил 19 лет колонии строгого режима и штраф в 800 базовых величин (25 600 рублей).