Макей: В Беларуси введен режим контртеррористической операции

Режим Лукашенко ввел режим контртеррористической операции в Беларуси из-за сообщений о готовящихся провокациях со стороны близлежащих государств.

Об этом заявил глава белорусского МИД Владимир Макей, почему-то, в интервью российскому изданию «Известия».

"Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции. Действительно была информация о том, что со стороны отдельных, сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси", - заявил Макей.

По словам Макея, в этой ситуации ни один такой сигнал не должен оставаться без реакции, ВС, правоохранительные структуры и спецслужбы могут "дать отпор на любые провокации».

"Сегодня, к сожалению, мир стал таким непредсказуемым, что мы не можем никому верить. Поэтому мы должны заботиться о своей собственной безопасности, исходить из того, что, как сказал Лукашенко, мы должны защитить своих людей и сделать так, чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта", - пояснил глава МИД.

В белорусских медиа появилась информация о том, что с учетом негативного опыта мобилизации в РФ Лукашенко решил увеличить укомплектованность боевых частей за счет так называемой «скрытой мобилизации" жителей сельских районов.

Как отмечает Reuters, вспышка военной активности в Беларуси на этой неделе привлекла внимание Украины и Запада, которые рассматривают действия Минска как потенциальный знак того, что Лукашенко может направить свою армию на поддержку неудачных военных усилий России в Украине.

Режим контртеррористической операции дает силам безопасности широкие полномочия, включая задержания для проверки личности, введение запрета на передвижения, прослушивание и контроль всех коммуникаций, а также беспрепятственное проникновение сотрудников спецслужб в любые помещения.