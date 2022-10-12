Парламент Беларуси рассмотрит проект закона об амнистии на следующей неделе

Нижняя палата парламента РБ уже на следующей неделе начнет рассматривать проект закона об амнистии, сообщил сегодня спикер Владимир Андрейченко.

«В парламент уже поступил законопроект об амнистии. Комиссии по национальной безопасности в ближайшее время нужно организовать его обсуждение с участием представителей общественности, политических партий. Главный критерий анализа всех предложений –– обеспечение национальной безопасности и порядка в стране», - сказал Андрейченко, которого цитирует пресс-служба нижней палаты.

Он также сказал, что обсуждение проекта должно пройти с участием политических партий, но не уточнил каких.

Андрейченко сообщил, что в ближайшее время на совещании у Лукашенко будут рассмотрены проекты законов о Всебелорусском народном собрании и об изменении Избирательного кодекса.