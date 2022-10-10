Лукашенко поручил Минобороны принять «не одну тысячу» российских военных

Лукашенко в рамках развертывания совместной с Россией региональной группировки войск потребовал от Минобороны обеспечить размещение тысяч российских военных.

"Еще не хватало второго конфликта. Вы знаете, что у них хватает проблем. Поэтому вы не рассчитывайте на большую численность Вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек. И будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно, по нашему плану. Без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки", - поручил Лукашенко.