Последнее обновление: 05.10.2022 14:17

Власти Беларуси забирают у верующих Красный костел в Минске

Белорусские власти расторгают договор безвозмездного пользования Красным костелом с общиной «Римско-католический приход святого Симона и святой Елены».

Соответствующее уведомление костельные власти уже получили от КУП «Минская спадчына», на котором с 2013 года закреплено право хозяйственного ведения костела.

От прихода требуют забрать имущество из храма в течение нескольких дней, сообщает телеграм-канала Христианская Визия (https://t.me/christianvision/2846).

Костел св. Симона и св. Елены в Минске, более известный в народе как Красный костел, находится на пл. Независимости, рядом с Домом правительства и является одним из символов столицы Беларуси. Здание костела, построенное в 1910 году на средства мецената Эдварда Войниловича, после обретения Беларусью независимости не было передано общине, но находилось в ее безвозмездном пользовании.

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