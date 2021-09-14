Назначен новый глава Римско-католической церкви в Беларуси

Новым главой Римско-католической церкви в Беларуси назначен Иосиф Станевский, сообщает catholic.by.

«14 сентября, в праздник Воздвижения Святого Креста, Папа Франциск назначил архиепископом митрополитом Минско-Могилевским Иосифа Станевского, титулярного епископа Табаикары — до сих пор — вспомогательного епископа Гродненской диоцезии», - говорится в сообщении.

Иосиф Станевский – уроженец Гродненской области. Родился 4 апреля 1969 г. В священники Гродненской епархии был рукоположен в 1995 г., после чего служил в Волковыске. Лицензию канонического права в Католическом университете Люблина получил в 1999 г.

Преподавал, а после был ректором в семинарии Гродно. С 2007 по 2013 г. отвечал за пастырское образование молодых священников Гродненской епархии.

Титулярным епископом Табаикары и епископом-помощником Гродненской диоцезии стал в 2013 г.

И. Станевского вторично избрали Генеральным секретарем Архиерейской конференции католических епископов Беларуси в апреле 2021 г.