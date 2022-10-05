Военные РФ, Беларуси, Казахстана отработали на учениях действия в тылу "противника"

Военнослужащие из России, Беларуси и Казахстана разведали план действий условного противника, проникнув в его тыл на вертолетах Ми-8 в ходе учений ОДКБ "Поиск-2022" в Казахстане.

"Для выполнения операции было задействовано звено вертолетов Ми-8. Боевые группы разведчиков, прибывшие на учение из Беларуси, Казахстана, России, обнаружили важные объекты условного противника и передали координаты на совместный командный пункт, нарушили систему управления незаконных вооруженных формирований, разведали их планы действий. Выполнив задачи главного штаба учения разведгруппы, скрытно вернулись в пункт базирования", - говорится в сообщении пресс-центра учений ОДКБ.

Учения проходили в дневное и ночное время суток с использованием ночных приборов разведки и наблюдения, передает ТАСС.

С 26 сентября по 13 октября на территории Казахстана проводятся командно-штабные учения "Взаимодействие-2022" с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ, специальные учения "Поиск-2022" с силами и средствами разведки и "Эшелон-2022" с подразделениями материально-технического обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ. Активная фаза учений проходит на полигоне Матыбулак и продлится до 7 октября.

Общая численность участников учений - более 6,5 тыс. человек, задействовано свыше 850 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.