Посол «нейтральной» Швейцарии вручил верительные грамоты Лукашенко

Сегодня посол Швейцарии вручил верительные грамоты Лукашенко, которого коллективный Запад называет не иначе как «самопровозглашенный», не признавая итоги президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года.

Швейцария, как сообщалось, присоединилась ко всем санкциям Евросоюза против режима Лукашенко.

В ответ на грамоты швейцарский дипломат услышал, что в Минске ждут от «нейтральной Швейцарии подлинно взвешенной и рассудительной позиции, ценных идей и инициатив на благо двустороннего сотрудничества».