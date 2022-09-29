В мире число заражений коронавирусом превысило 621,87 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 621878451 (+659588 сутки) по данным Worldometer на 10:24 29 сентября 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6545469 (+2587) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 13467628 (+204967) человек, из них 39672 (+6) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 601865354 (+452034) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 98104113 (+36714) случаями заражения, Индия – 44583360 (+4272), Франция – 35291584 (+53410), Бразилия – 34696863 (+8800) и Германия – 33216006 (+78863). Беларусь – на 71 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 78863, Франция – 53410, Япония – 49979, Тайвань – 48553, Россия – 40017. Беларусь (-) – на 111 (+16) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1083798, Бразилия – 685978, Индия – 528611, Россия – 387054 и Мексика – 330048. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 370, Россия – 111, Япония – 96, Германия – 94, Бразилия – 48. Беларусь – на 86 (+4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 994037 случаев заражения коронавирусом и 7118 смертей.