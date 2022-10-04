В мире число заражений коронавирусом превысило 623,69 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 623690604 (+164184 сутки) по данным Worldometer на 7:55 4 октября 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6551752 (+930) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 13226863 (-209047) человек, из них 39333 (-100) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 603911989 (+372301) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 98285738 (+16791) случаями заражения, Индия – 44599466 (+1968), Франция – 35483950 (+8690), Бразилия – 34726506 (+5278) и Германия – 33386229 (-). Беларусь – на 71 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Тайвань – 33431, Россия – 24158, США – 16791, Япония – 15167, Италия – 13316. Беларусь (-) – на 121 (-19) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1085060, Бразилия – 686421, Индия – 528716, Россия – 387559 и Мексика – 330131. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 91, США – 79, Франция – 62, Бразилия – 55, Япония – 53. Беларусь – на 85 (-4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 994037 случаев заражения коронавирусом и 7118 смертей.