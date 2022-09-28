В мире число заражений коронавирусом превысило 621,21 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 621218863 (+472934 сутки) по данным Worldometer на 7:56 28 сентября 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6542882 (+1178) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 13262661 (+122619) человек, из них 39666 (-99) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 601413320 (+349137) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 97991494 (+22282) случаями заражения, Индия – 44579088 (+3615), Франция – 35238174 (+73639), Бразилия – 34688063 (+6832) и Германия – 33137143 (+95811). Беларусь – на 71 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 95811, Франция – 73639, Япония – 50781, Тайвань – 45850, Италия – 44875. Беларусь (-) – на 127 (-9) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1082286, Бразилия – 685930, Индия – 528584, Россия – 386943 и Мексика – 330048. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 171, Германия – 138, Россия – 101, Япония – 88, Италия – 64. Беларусь – на 90 (-8) месте.

В Беларуси официально подтверждены 994037 случаев заражения коронавирусом и 7118 смертей.