В мире число заражений коронавирусом превысило 619,77 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 619771009 (+595149 сутки) по данным Worldometer на 10:47 24 сентября 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6539167 (+1629) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 13610065 (-85604) человек, из них 40126 (-84) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 599621777 (+679124) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 97880451 (+33238) случаями заражения, Индия – 44563337 (+4912), Франция – 35087657 (+37524), Бразилия – 34666387 (+6861) и Германия – 32952050 (+46964). Беларусь – на 71 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Япония – 78058, Россия – 53335, Германия – 46964, Тайвань – 40025, Франция – 37524. Беларусь (-) – на 116 (1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1081566, Бразилия – 685816, Индия – 528487, Россия – 386551 и Мексика – 330017. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 259, Япония – 106, Австралия – 105, Россия – 104, Бразилия – 91. Беларусь – на 84 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 994037 случаев заражения коронавирусом и 7118 смертей.