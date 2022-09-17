В мире число заражений коронавирусом превысило 617,01 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 617010848 (+352203 сутки) по данным Worldometer на 9:40 18 сентября 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6530373 (+944) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 13937239 (-207775) человек, из них 40341 (-167) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 596543236 (+559034) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 97495561 (+13030) случаями заражения, Индия – 44534188 (+5664), Франция – 34893247 (+33162), Бразилия – 34627090 (+5609) и Германия – 32680355 (-). Беларусь – на 71 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Япония – 77804, Россия – 58305, Южная Корея – 43400, Тайвань – 39570, Франция – 33162. Беларусь (-) – на 99 (+16) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1078656, Бразилия – 685410, Индия – 528337, Россия – 385944 и Мексика – 329896. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Япония – 186, Россия – 107, США – 79, Бразилия – 60, Южная Корея – 57. Беларусь – на 86 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.