В мире число заражений коронавирусом превысило 613,89 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 613896819 (+281161 сутки) по данным Worldometer на 11:09 12 сентября 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6516767 (+691) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 14667197 (-280608) человек, из них 41497 (-298) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 592712855 (+561078) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 97092092 (+8837) случаями заражения, Индия – 44500580 (+5221), Франция – 34718132 (+16422), Бразилия – 34574765 (+2285) и Германия – 32452250 (-). Беларусь – на 71 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Япония – 89911, Россия – 52829, Тайвань – 32100, Южная Корея – 28214, Франция – 16422. Беларусь (-) – на 100 (+5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1075668, Бразилия – 684914, Индия – 528165, Россия – 385348 и Мексика – 329758. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Япония – 197, Россия – 86, Южная Корея – 47, Перу – 39, Италия – 34. Беларусь – на 84 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.