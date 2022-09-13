В мире число заражений коронавирусом превысило 614,41 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 614412414 (+515595 сутки) по данным Worldometer на 14:12 13 сентября 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6518336 (+1569) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 14462872 (-204325) человек, из них 41506 (+9) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 593431206 (+718351) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 97164732 (+24818) случаями заражения, Индия – 44504949 (+4369), Франция – 34722711 (+4579), Бразилия – 34580412 (+5647) и Германия – 32507180 (+54930). Беларусь – на 71 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Япония – 85025, Германия – 54930, Россия – 46488, Южная Корея – 36938, Тайвань – 25527. Беларусь (-) – на 124 (-24) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1076053, Бразилия – 684951, Индия – 528185, Россия – 385429 и Мексика – 329761. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Япония – 127, США – 92, Германия – 90, Россия – 81, Франция – 40. Беларусь – на 87 (-3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.