В мире число заражений коронавирусом превысило 618,08 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 618088965 (+519888 сутки) по данным Worldometer на 6:29 21 сентября 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6533384 (+1293) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 13551208 (-215798) человек, из них 40198 (+165) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 598004373 (+734393) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 97594686 (+29364) случаями заражения, Индия – 44547599 (+4510), Франция – 34973419 (+51816), Бразилия – 34644407 (+7676) и Германия – 32797308 (+56715). Беларусь – на 71 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 56715, Франция – 51816, Южная Корея – 47864, Россия – 46474, Тайвань – 44747. Беларусь (-) – на 127 (-21) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1079206, Бразилия – 685569, Индия – 528403, Россия – 386234 и Мексика – 329920. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 238, Россия – 98, Германия – 90, Бразилия – 87, Япония – 73. Беларусь – на 90 (-7) месте.

В Беларуси официально подтверждены 994037 случаев заражения коронавирусом и 7118 смертей.