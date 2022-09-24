В мире число заражений коронавирусом превысило 620,08 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 620085146 (+314137 сутки) по данным Worldometer на 10:16 25 сентября 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6539999 (+832) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 13487783 (-122282) человек, из них 39943 (-183) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 600057364 (+435587) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 97895860 (+15377) случаями заражения, Индия – 44568114 (+4777), Франция – 35125681 (+38024), Бразилия – 34673221 (+6834) и Германия – 32952050 (-). Беларусь – на 71 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Япония – 64053, Россия – 51269, Тайвань – 38302, Франция – 38024, Южная Корея – 29315. Беларусь (-) – на 102 (+14) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1081708, Бразилия – 685837, Индия – 528510, Россия – 386662 и Мексика – 330017. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 111, Япония – 85, США – 75, Южная Корея – 63, Тайвань – 51. Беларусь – на 82 (+2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 994037 случаев заражения коронавирусом и 7118 смертей.